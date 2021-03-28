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انت الان تتابع تفاصيل خبر الحملة الثانية لتطعيم شلل الأطفال وأهم المناطق التي تستطيع فيها تلقي التطعيم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت اليوم الحملة الثانية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية للقيام بتطعيم شلل الأطفال، والمعروف أن هذه الحملة تقوم باستهداف الأطفال من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات، وهذا التطعيم يأتي بالمجان لجميع المواطنين.
مواعيد تطعيم شلل الأطفال
- أكدت الحملة الثانية لتطعيم شلل الأطفال التي قامت بها وزارة الصحة أنها ستستمر من أول يوم 28 من شهر مارس حتى يوم 31 من ذات الشهر.
- حتى أنها متاحة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً في جميع محافظات مصر.
- حرصت الوزارة على توضيح الأماكن التي يجب أن يذهب إليها المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على التطعيم لأطفالهم، و ستتعرفون على هذه الأماكن في الفقرة التالية.
أماكن الحصول على تطعيمات شلل الأطفال
حرصت وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بالعمل على الإذاعة في جميع المحافظات أن الحملة ستكون في الأماكن التالية:
- القرى الصغيرة سيكون عن طريق ذهاب أحد أفراد الحملة إلى جميع المنازل لكي يقوموا بالتوعية من أجل التطعيم، بل ويجعلون الطفل يحصل عليها بالفعل.
- ستكون الحملة متواجدة في الأماكن المليئة بالتعداد السكاني مثل الأسواق، مواقف الأوتوبيسات.
- مكاتب الصحة والوحدات الصحية.
- ستكون الحملة في محطات المترو، ومحطات القطارات، بالإضافة إلى وقوفهم في الميادين الكبرى، والنوادي الاجتماعية.
- كما ستجدهم بالقرب من المساجد والكنائس.
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