الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصلحة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم ينجم عن الحريق المحدود جدًا أى خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

وأشادت الجمارك، بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدنى، وحضورهم لمقر الحريق، وتبين لهم أنه قد تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم.