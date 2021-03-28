إنفوجراف.. اكتشف الإسكندرية.. تطبيق سياحى جديد

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن تطبيق اكتشف الإسكندرية:- ووقعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وممثلى الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات "ITAP" المنفذة لبرمجة التطبيق بروتوكول تعاون. ومن المقرر إتاحة تحميل التطبيق الإلكترونى من Google play بعد 15 يوما، وفى خلال 30 يوما من App store.

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