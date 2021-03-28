البحرين: نثق بقدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية البحرينى، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، بالجهود الحثيثة المتواصلة التى تبذلها السلطات المصرية فى التعامل مع سفينة الشحن الجانحة فى قناة السويس، معربًا عن ثقة مملكة البحرين فى قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة الطارئة بما تملكه من خبرات فنية متميزة وإمكانات كبيرة.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية البحرينى، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية سامح شكرى، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين بكل إمكانياتها مع مصر واستعدادها التام للمساهمة فى جهود إنهاء هذه الأزمة، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية عبر موقعها الرسمى. وأعرب وزير الخارجية البحرينى خلال الاتصال، عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط بين البلدين والشعبين، وما تشهده من تطور ونمو فى مختلف المجالات، منوهًا باستمرار التشاور المتبادل تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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