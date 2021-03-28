عاجل .. النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد عضو هئية تدريس بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بالتحقيق فى البلاغ المقدم اليوم من "رئيس المجلس الأعلى للإعلام" ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون "بكلية الإعلام بجامعة القاهرة".





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