نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ يتفقدون مصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - كما تفقد الوفد المصابين فى حادث قطارى سوهاج والمقيمين بالمستشفى الجامعى. وضم الوفد النائبة سها سعيد، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقى، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب أحمد فوزى.

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