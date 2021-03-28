وزير الأوقاف يناقش الفكر المستنير فى برنامج رمضانى

جدة - نرمين السيد - أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، تسجيل برنامج رؤية للفكر المستنير الذى سيقدم يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم، والبرنامج خطاب تجديدى بفكر مستنير، يعيش واقعه، ويُعمِلُ العقل فى فهم النص مع المحافظة على ثوابت الشرع.





وقالت الوزارة فى بيانها، اليوم الأحد، يعيد قراءة النص فى ضوء متطلبات وقضايا عصرنا لا قضايا ومتطلبات العصور السابقة. ويقدم رؤية مستنيرة حول كثير من القضايا الشائكة، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، ويلقى الضوء على عدد من الموضوعات المهمة مثل: "مفهوم العلم النافع، وحق الجوار الدولى، ومفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر، والكليات الست، وجزاء المرجفين فى الأرض، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، ولوازم الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، وفهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحق الوطن على أبنائه التطور الدلالى لمفهوم الجهاد".

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