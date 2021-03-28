على المصيلحى: صرف حصص شهر أبريل للمنافذ التموينية بداية من اليوم

جدة - نرمين السيد - وشدد المصيلحى، فى بيان للوزارة، اليوم الأحد، على رؤساء شركتى الجملة بتوفير السلع بمنظومة الدعم بجودة عالية، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن تماما، مؤكدا أن زيت الطعام على بطاقة الدعم ثابت بسعر 17 جنيها رغم ارتفاع اسعار الزيوت عالميا، مؤكدا أن السبب فى ثبات أسعار السلع هو تكوين مخزون استراتيجى من السلع لأشهر تصل فى بعض السلع الى 6 أشهر، وهى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى وفر كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
هذا وقد أكد رؤساء شركتى الجملة (العامة والمصرية) أن نسب صرف السلع التموينية من مخازنها التى يصل عددها الى 1.500 مخزن، وصل إلى 99%، لحصص شهر مارس 2021، مؤكدين أن الضخ اليومى من السكر يصل إلى 4 آلاف طن يوميا، وأن ضخ الزيت يصل إلى 3 آلاف طن يوميا، والمكرونة والأرز يصل إلى ألف طن لكل صنف منهم.
وأكد رؤساء شركتى الجملة إلى أن مخازن الشركتين يوجد بها ضخ يومى لــ 28 سلعة تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من 40 ألف منفذ، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم الذى يستفيد منه 64 مليون مواطن.
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