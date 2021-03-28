إنفوجراف.. الزيادة السكانية تلتهم التنمية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى خطورة الزيادة السكانية:- يأتى ذلك بالتزامن مع تجاوز عدد السكان مصر عتبة الـ100 مليون نسمة، ما يستوجب دق ناقوس الخطر، بسبب التبعات الكارثية لذلك على هذه النجاحات الاقتصادية.

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