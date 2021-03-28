انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن الآن.. زيادة في سعر الفراخ اليوم 28 مارس وسعر الكتكوت الابيض شركات وقطعان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار بورصة الدواجن الرئيسية الآن بعد الإرتفاعات التي حدثت في سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الابيض، حيث تشهد أسعار الدواجن بشكل عام “فراخ كتاكيت بط سمان” تغيرات في الأسعار بشكل متمر وبصورة يومية، مع اختلاف الأسعار من شركة إلى أخرى ومن مكتب لآخر، وذلك بحسب كميات الإنتاج والإستهلاك وعمليات الحجز المسبق.

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الابيض

حيث يقوم المواطنين هذه الأيام بالإقبال على شراء الدواجن تزامناً مع استقبال شهر رمضان، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وأسعار الفراخ الساسو، وكذلك الكتكوت الأبيض، ولذا نصح الكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن جميع المواطنين بعدم شراء الفراخ أكثر من الإحتياجات اليومية، مؤكداً أن هذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار، وهذا ما حدث بالفعل، حيث ارتفعت أسعار الدواجن من 24 إلى 27 جنيه خلال أقل من 72 ساعة.

وننشر أسعار بورصة الدواجن الآن وسعر الكتكوت الابيض وسعر الفراخ اليوم سواءً أكانت بيضاء أم ساسو، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 مارس وفق الأسعار التالية.

رئيس رابطة الدواجن: 27 جنيه للفراخ البيضا و33 للفراخ الساسو.

محمود الجداوي: 27 للبيضا و31 للساسو بارتفاع جنيه عن الأمس.

منير السقا: 24 جنيه لفراخ الساسو و27 جنيه للبيضاء.

المنصورة للدواجن: 27 للبيضاء و34 جنيه للساسو.



أما بالنسبة إلى سعر الكتكوت الابيض اليوم فقد شهد ارتفاعات جديدة في بعض الشركات، واستقرار في شركات أخرى وجاءت الأسعار وفق ما يلي: