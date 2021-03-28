3 أنواع من المفقودين فى عظة أسقف جنوب أمريكا على قناة أون

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا يوسف أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة حول أحد الابن الضال (الأحد الثالث من الصوم الأربعينى المقدس)، وثلاثة أنواع من المفقودين والضالين، وهم الدرهم المفقود، والخروف الضال، والابن الضال الذين ترد قصصهم فى أمثال على لسان السيد المسيح فى الأصحاح 15 من إنجيل لوقا الذى يتضمن فصل إنجيل أحد الابن الضال الذى يوافق اليوم. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى شهر مارس من العام الماضى.

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