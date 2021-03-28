التخطيط: حياة كريمة أطلقتها الدولة لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب فى بداية الاجتماع المخصص اليوم لمناقشة ملف حياة كريمة وماتحقق منه فى ضوء تكليفات القيادة السياسية ،بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الحادثين.
وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة تهم الشعب المصرى، وهناك العديد من الاسئلة الهامة الخاصة بهذة المبادرة، لاسيما أنها تضم 4500 قرية تتضمنها هذة المبادرة.
وأضاف القصبى: تساؤلات النواب كلها تدور عن المراحل التى تم تنفيذها بالفعل حول هذة المبادرة وحجم الاعتمادات المالية المطلوبة، ومن هم القائمين على متابعة هذا المشروع القومى، وكيفية تفاعل المجتمع المدنى والأهلى للقيام بهذة المهمة. لافتا إلى ان هذة المبادرة كاشفة لدور هذة الكيانات.
وأوضح الدكتور جميل حلمى مستشار وزيرة التخطيط خلال اجتماع اللجنة المنعقد الأن، أن الدولة اطلقت رؤية مصر 2030 وكان لها ثلاث ابعاد تنموية، وحرصت الدولة على البدء فى تنفيذ الشق الاقتصادى وكان لهذا البرنامج بعض التداعيات التى تعلقت بالحماية الاجتماعية لاسيما فى ظب الإصلاحات الاقتثادية، لذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، لاسيما قى ظل الارتفاع النسبى لحالات الفقر.
واستطرد حلمى قائلا: كان من المهم تعظيم دور أجهزة الدولة لتوفير كل الأمكانات داخل القرى الأكثر فقرا. وقال:الدولة تنفذ مبادرة حياةكريمة بشكل علمى ومنضبط وكل أجهزة الدولة تتشارك للحد من معدلات الفقر، وكانت البداية من خلال ثلاث وزارات قاموا بالعمل بهذا الملف وهم التضامن والتنمية المحلية ووزارة التخطيط.
وأشار مستشار وزيرة التخطيط إلى أنه فى العام المالى 2019-2020، بدأنا العمل فعليا فى 143 قرية وهم أكثر القرى فقرا عل مستوى الجمهورية، بعدها تم زيادة الرقم 375 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية فى العام المالى 2020-2021.
وشدد على أن الدولة تعمل حاليا على قياس الأثر، ولاحظنا ان معدل التضخم بدأ يتراجع، مما دفع القيادة السياسية إلى دعم هذا المشروع القومى.
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