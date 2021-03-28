التخطيط: حياة كريمة أطلقتها الدولة لمواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب فى بداية الاجتماع المخصص اليوم لمناقشة ملف حياة كريمة وماتحقق منه فى ضوء تكليفات القيادة السياسية ،بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الحادثين.

وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة تهم الشعب المصرى، وهناك العديد من الاسئلة الهامة الخاصة بهذة المبادرة، لاسيما أنها تضم 4500 قرية تتضمنها هذة المبادرة.

وأضاف القصبى: تساؤلات النواب كلها تدور عن المراحل التى تم تنفيذها بالفعل حول هذة المبادرة وحجم الاعتمادات المالية المطلوبة، ومن هم القائمين على متابعة هذا المشروع القومى، وكيفية تفاعل المجتمع المدنى والأهلى للقيام بهذة المهمة. لافتا إلى ان هذة المبادرة كاشفة لدور هذة الكيانات.

وأوضح الدكتور جميل حلمى مستشار وزيرة التخطيط خلال اجتماع اللجنة المنعقد الأن، أن الدولة اطلقت رؤية مصر 2030 وكان لها ثلاث ابعاد تنموية، وحرصت الدولة على البدء فى تنفيذ الشق الاقتصادى وكان لهذا البرنامج بعض التداعيات التى تعلقت بالحماية الاجتماعية لاسيما فى ظب الإصلاحات الاقتثادية، لذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، لاسيما قى ظل الارتفاع النسبى لحالات الفقر.

واستطرد حلمى قائلا: كان من المهم تعظيم دور أجهزة الدولة لتوفير كل الأمكانات داخل القرى الأكثر فقرا. وقال:الدولة تنفذ مبادرة حياةكريمة بشكل علمى ومنضبط وكل أجهزة الدولة تتشارك للحد من معدلات الفقر، وكانت البداية من خلال ثلاث وزارات قاموا بالعمل بهذا الملف وهم التضامن والتنمية المحلية ووزارة التخطيط.

وأشار مستشار وزيرة التخطيط إلى أنه فى العام المالى 2019-2020، بدأنا العمل فعليا فى 143 قرية وهم أكثر القرى فقرا عل مستوى الجمهورية، بعدها تم زيادة الرقم 375 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية فى العام المالى 2020-2021.

وشدد على أن الدولة تعمل حاليا على قياس الأثر، ولاحظنا ان معدل التضخم بدأ يتراجع، مما دفع القيادة السياسية إلى دعم هذا المشروع القومى.