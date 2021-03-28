فيديو- على جمعة: الختان جريمة لا أصل لها فى الدين

وأضاف جمعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه فى الفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث، ذهب بعضهم إلى أنها واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع بل من قبيل السقف المعرفى الطبى، الذى كان يؤكد حينئذ أن هذا العمل والتصرف فى صالح الأنثى، وبنى الإمام الشافعى أراءه الكثيرة على الطب، وقال فى كراهية استعمال الماء المشمس فى الوضوء " وأنا لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب".
وذكر أن النبى ﷺ لم يختن بناته، وأعرب عن اندهاشه على التصميم باتباع هذه العادات من الزمن الماضى، مشيرًا إلى أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب، فكان الفقهاء لا يرون به بأسا للثقافة السائدة، وللمعلومات التى كان يقولها الأطباء.
وتابع : "الأطباء مجمعون فى العالم كله وهم لا يعرفون لا الإسلام ولا الشريعة، فسحب الكلام الذى فى الكتب على الواقع المتغير غير سديد، يقول الإمام القرافى فى كتابه الإحكام، وسحب الكلام من الكتب على الواقع دون إدراكه فهو ضال مضل، لأنه يتكلم عن شىء آخر ليس هو".
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