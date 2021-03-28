التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تخدم 53% من سكان مصر

جدة - نرمين السيد - قال هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هى مشروع قومى لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53 % من سكان مصر.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف 4.770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصرى، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، وأوضح أن نسبة الفقر فى الصعيد أضعاف نسبة الفقر فى الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر فى الريف أعلى من الحضر، ولفت إلى أن سكان الريف فى المحافظات يمثلون 75 إلى 80 % من السكان.

وأكد الهلباوى، أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى اهتماما كبيرا بالصعيد، كاشفا أنه خلال ال6 سنوات الماضية، الدولة صرفت مبلغ 343 مليار جنيه على الصعيد تشمل كل المشروعات.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصرى إلى أن بدأت مبادرة حياة كريمة فى 2019، فى 143 قرية، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة كانت فى البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم زادت إلى 120 مليار، ثم إلى 153 مليار، وبسبب تكلفة تأهيل المنازل التى تصل إلى نحو 100 ألف منزل، مما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى، إلى نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبنى للصحة، ومبنى للخدمات الأمنية، ومبنى لخدمات الفلاح، فى كل قرية، مشيرا إلى أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومياه تم البدء فى التنفيذ بالفعل، والبدء فى إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل على الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.

وقال إن المشروع يستهدف أيضا، تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.