جهاز تنمية دمياط الجديدة: إنشاء كنيسة للطائفة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - قام رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد رجب والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بتسليم سمير بشرى بندلى منسى رئيس المجلس الطائفى للروم الأرثوذكس، محضر استلام موقع لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكس.





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