وفرت الأدوية لسرعة إسعافها.. الداخلية تساعد راكبة قطار أصيبت بحالة إعياء

تدخلت وزارة الداخلية لإسعاف راكبة قطار سعرت بحالة إعياء مفاجئ، عقب ورود بلاغ للأجهزة الأمنية المعنية بتأمين أحد القطارات المتجه من مدينة الإسكندرية إلى مدينة أسوان، بشعور إحدى السيدات بحالة إعياء شديدة وكانت بصحبتها شقيقتها، وقيام أحد الركاب أستاذ جامعى بإحدى كليات الطب بمحاولة إسعافها، والتمس من رجال الشرطة سرعة توفير بعض الأدوية لعمل الإسعافات الأولية لها.
على الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى السكة الحديد، وتم توقيف القطار بإحدى المحطات وتوفير الأدوية اللازمة لإسعافها، وعقب وصول القطار لمحطة سكك حديد القاهرة، تم توفير سيارة إسعاف قامت بنقل المذكورة على الفور لإحدى المستشفيات.
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