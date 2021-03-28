النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ «الأعلى للإعلام» ضد عضو بــ «تدريس جامعة القاهرة»

دينا الحسيني أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام» بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من «رئيس المجلس الأعلى للإعلام ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون «بكلية الإعلام بجامعة القاهرة»؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

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