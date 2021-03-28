مميش يوضح الموعد المتوقع لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الرئيس لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، اليوم الأحد، إن العمل متواصل لأجل تعويم السفينة التى جنحت فى المجرى المائى، وأدت إلى إرباك حركة النقل التجارى فى العالم.





وقال مميش فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز عربية": "نصل الليل بالنهار لأجل تعويم السفينة، ونمتلك كفاءات عالية للقيام بذلك". وأوضح أنه يجرى انتظار المد العالى، خلال فترة الليلة، من أجل تحريك سفينة الحاويات الضخمة، وهو ما يبدأ على الساعة العاشرة ليلا، لأن مستوى الماء يزيد، حينئذ، بستين سنتمترا عن المعدل، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يحصل للمرة الأولى فى قناة السويس، فلم يغلق هذا الشريان الحيوى للتجارة العالمية منذ 54 سنة.

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