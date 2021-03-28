الدكتور محمد وهدان.. رحيل عالم من طراز رفيع

جدة - نرمين السيد - وولد وهدان عام 1961 بمحافظة طنطا، وكانت نشأته فى بيت لأسرة متدينة، فحفظ القرآن الكريم كاملا فى سن صغيرة، ثم التحق بالمعهد الأحمدى بطنطا، وحصل على الشهادة الابتدائية من معهد الأحمدى الأزهرى.

وفى بداية المرحلة الإعدادية بدأ يصعد المنبر لخطبة الجمعة وسط أعداد كبيرة من المصلين، ثم حصل على الشهادة الثانوية من إحدى معاهد الأزهر الشريف.

والتحق وهدان بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وحصل على تقدير امتياز، وتم تعيينه معيدا بالكلية فور حصوله على درجة الامتياز على دفعته، وسافر بعثات خارجية إلى عدة دول أوروبية منها النمسا" و"فرنسا" و"انجلترا" لنشر الدعوة الاسلامية بالدول الأوربية.

وساهم "وهدان"، فى إنشاء قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر عام 1996، وله العديد من البرامج والحلقات الدينية فى العديد من الفضائيات والإذاعات المصرية.

وكان من أبرز موضوعات الحلقات الدينية له على شاشات الفضائيات، روشتة دينية لكل من يعانى من ظروف مادية صعبة وضيق الرزق، وكذلك علاج الحسد والسحر، ونصيحة لكل فتاة تأخرت فى الزواج، و علامات رضا ومحبته للعبد.