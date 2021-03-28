مهاب مميش: حادثة السفينة الجانحة غير مسبوقة منذ 54 سنة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس، اليوم الأحد، إن حادثة السفينة الجانحة غير مسبوقة منذ 54 سنة، مؤكدا على أن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على القبطان.





وأضاف مميش فى تصريحات لقناة "العربية" أن تاريخ قناة السويس يؤكد على كفاءة الكوادر المسؤؤولة، مؤكدا "لن نتلكأ فى المحاسبة فى حال وجود أى أخطاء". وشدد مميش على أن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على القبطان. وتابع مميش "منذ أول لحظة لوقوع الحادث تحركت خلية قناة السويس"، مشيرا إلى أنه "لدينا كفاءات كبيرة وحادثة السفينة الجانحة استثناء". وتابع مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس "نأمل بأن تحرر السفينة العالقة فى قناة السويس غدا"، موضحا أنه ليس من مسؤولية مصر التعويض على السفن.

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