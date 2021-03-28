كنيسة نوتردام دى إيجيبت فى باريس تحتفل بـ «أحد السعف»

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال عدد كبير من شعب الكنيسة لاستقبال المسيح بالسعف، وبعد الانتهاء من القداس وتناول الأسرار المقدسه بدء الأب يوساب استعداد الكنيسة لاستقبال أسبوع الآلام بصلاة الجناز العام، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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