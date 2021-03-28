التعليم: إتاحة نماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا".





ويمكن متابعة قناة مدرستنا، تردد: 12303 أفقي، معدل الترميز: 2750، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6. وأعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك إلى جانب اتاحة المناهج الدراسية أونلاين.

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