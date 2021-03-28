البابا تواضروس يلتقى براهبات من القدس عبر زوم

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، براهبات من أديرة القدس عبر تطبيق "زوم".



جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، براهبات من أديرة القدس عبر تطبيق "زوم". حضر اللقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، وألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم.

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