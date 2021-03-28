صور - وزير السياحة يتابع التجهيزات النهائية لموكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً، مساء اليوم، مع ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ومسؤولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، وذلك فى مقر هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





واستعراض الوزير جميع التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة مصر، وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

ووجه الدكتور خالد العنانى الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية والوزارات المعنية وفريق عمل هذا الحدث على الجهود المبذولة لانجاح هذا الحدث الضخم والذى ينتظره العالم أجمع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل الخاصة بهذا الحدث والتى تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، مشيرا إلى أن الموسيقى التى سيتم عزفها موسيقى مصرية قديمة.

وأوضح أن الحدث يشارك به طلبة وأطفال وفنانين مصريين، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة فى كل النقاط التى سيمر بها الموكب من متحف التحرير مروراً بميدان التحرير ويحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتى الوصول إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعى العربية والدولية وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر.

وبعد انتهاء الاجتماع، تفقد الدكتور خالد العنانى برفقة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية والتى سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات فى طريقة عرض بعض القطع.