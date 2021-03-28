سفارة إيطاليا بالقاهرة تعزى فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة، فى بيان اليوم الأحد: "نحن قريبون من كل المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الصحة عن وفاة 19 شخصًا، و185 إصابة فى حادث تصادم قطارى سوهاج الجمعة الماضية.