وفد من جامعة الأزهر يزور مصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - زار وفد من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، عددا من المصابين فى حادث قطارى سوهاج، فى مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى، وتقديم كل أوجه الدعم النفسى والمادى لهم.





وقام نائب رئيس الجامعة بتقديم مساعدات للمصابين بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وذلك بتقديم جميع أنواع الدعم المادى والنفسى، ومتابعة حالات المرضى ونقل الحالات التى يلزم نقلها للعلاج فى مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط أو القاهرة، فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعةً على الوجود فى قلب الأحداث انطلاقًا من الدور المجتمعى. ضم الوفد كلًّا من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، والدكتورة إيمان مخلوف، والدكتور حسين بودى، والدكتور أحمد يوسف مهدى، والدكتور وليد صابر، والدكتور الحسينى حماد، وكان فى استقبال وفد جامعة الأزهر الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان بأسيوط، والذى قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.

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