الأنبا أشعياء يرسم 154 شماسًا فى طهطا

جدة - نرمين السيد - صلى اليوم الأحد الأنبا أشعياء، مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل.





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