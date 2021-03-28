فيديو تصوير جوى.. الطرق والكبارى تعرض فيديو لأحدث مشروعات البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - ويظهر في الفيديو الذى تم نشره على صفحة الفيسبوك، تحت عنوان : "وريح بتشد وتعاند بتتباهي بقوتها لكن لسه الأمل صامد وواقف رغم شدتها"، أحدث الطرق والكبارى التى قامت الهيئة بتشييدها فى مشاركتها لتطوير البنية التحتية المصرية.

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