100 ألف جنيه لكل متوفى.. تركى آل الشيخ يدعم أسر ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" : "لقد تألمت كثيرا لحادث قطارى سوهاج ولأننا فى المملكة ومصر أشقاء ويدًا واحدة فى السراء والضراء، لذا قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم".

وتابع : " دى أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللى تضرروا من الحادث وأتمنى من المولى أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء".