فيديو.. مساعد وزير الطيران ينفى اندلاع حريق بمطار القاهرة: صور من اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد: "قصة الشائعات بالتعاون مع مجلس الوزراء بننفيها، بس اللى بيحصل ده أوفر".
وأشار إلى أن الصور المتداولة تعود لليمن وليس مصر، مؤكدًا أن مطار القاهرة آمن ولا حريق فيه، مضيفًا: "حركة الطائرات طبيعية، وأى حاجة بتحصل فى المطار مش بتستخبى، الموضوع مافيهوش هزار".
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