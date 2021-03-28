فيديو.. مساعد وزير الطيران ينفى اندلاع حريق بمطار القاهرة: صور من اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد: "قصة الشائعات بالتعاون مع مجلس الوزراء بننفيها، بس اللى بيحصل ده أوفر".

وأشار إلى أن الصور المتداولة تعود لليمن وليس مصر، مؤكدًا أن مطار القاهرة آمن ولا حريق فيه، مضيفًا: "حركة الطائرات طبيعية، وأى حاجة بتحصل فى المطار مش بتستخبى، الموضوع مافيهوش هزار".