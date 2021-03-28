فيديو.. أعمال التكريك بمحيط مقدمة السفينة الجانحة لتسهيل تعويمها

جدة - نرمين السيد - عرضت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، عبر موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، فيديو لأعمال إزلة تكسيات القناة والتكريك بمحيط مقدمة السفينة الجانحة لتسهيل عملية التعويم.





يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح اليوم، أن العمل يجرى حاليا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة، بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 مترا لتسهيل عملية تعويم السفينة، بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور" بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التى تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأوضح الفريق ربيع، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكراكة "مشهور" تكثف العمل للتكريك بمحيط مقدمة السفينة للوصول بها إلى غاطس 18 مترا، فيما تعمل فى ذات الوقت الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويل والمحمولة على بنتون لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلى بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التى تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لاتقل عن 10 أمتار.

وأكد رئيس الهيئة، أن مسح الأعماق وقياسها يتم بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية سواء أحادى الأشعة أو متعدد الأشعة من خلال فريق المساحة والبرامج التابع لإدارة الكراكات.