قاطرة هولندية تصل قناة السويس للمساعدة فى تعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - قالت هند فتحى المتحدث الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتى تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى العالم، وذلك بهدف المساعدة فى تحريك السفينة الجانحة بالقناة.





ونشرت فتحى عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، صورة القاطرة الهولندية وكتبت : " الوحش الهولندى وصل، القاطرة ALP GUARD الهولندية من أكبر القاطرات العالمية بقوة شد 285 طن ، يا مسهل يارب".

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن إن العمل يجرى حاليًا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 مترًا لتسهيل عملية تعويم السفينة، وذلك بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور"، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التى تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأوضح الفريق ربيع، فى بيان له أن الكراكة "مشهور" تكثف العمل للتكريك بمحيط مقدمة السفينة للوصول بها إلى غاطس 18 مترا، فيما تعمل فى ذات الوقت الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويل والمحمولة على بنتون لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلى بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التى تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لا تقل عن 10 أمتار.

وأكد رئيس الهيئة، أن مسح الأعماق وقياسها يتم بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية سواء أحادى الأشعة أو متعدد الأشعة من خلال فريق المساحة والبرامج التابع لإدارة الكراكات.

جدير بالإشارة، أن مهام الحفارات الأرضية تتعدد لتشمل الحفر أمام مقدمة السفينة من جهة الأرض وتعميق وتوسيع مسطح مائى داخل الأرض لتسهيل سحب السفينة، وكذلك إزالة الآثار الناجمة عن الحادث فى تكسيات وستائر القناة، وتحريك نواتج الحفر.