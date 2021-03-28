فيديو - كامل الوزير: إجراءات كثيرة لمنع تكرار حوادث القطارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء الكثير من التغييرات لاستعادة كفاءة السكك الحديدية حتى لا تتعرض لحادث مماثل، متابعًا: "لن أتحمل مثل هذه الحوادث حتى لو كان هناك ضحية واحدة".

وأوضح أن السكك الحديدية تنقل مليون مواطن يوميًا، لهذا كانت أعمال التطوير مستمرة مع استمرار عمل الخطوط والرحلات، وهذا كان تحديًا كبيرًا.