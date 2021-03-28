مصر بالأحمر أمام جزر القمر غدًا فى مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام جزر القمر غدا، الاثنين، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون، وفى المقابل، يلعب منتخب جزر القمر بالزى الأخضر بالكامل، وحارس مرماه يرتدي الزي الأزرق كاملا.

وتقرر أن يتواجد المنتخبان مصر و جزر القمر فى ملعب المباراة فى الرابعة عصرًا قبل المباراة المقرر انطلاقها فى السادسة مساءً.

تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.السادسة مساءاً موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.