وصول القاطرة الهولندية إلى قناة السويس للمساعدة فى تعويم السفينة الجانحة

أعلنت هند فتحى المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول القاطرة الهولندية ALP GUARD، والتي تعد من أكبر القاطرات العالمية على مستوى العالم، وذلك بهدف المساعدة في تحريك السفينة الجانحة بالقناة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

حيث نشرت صورة القاطرة الهولندية وكتبت : " الوحش الهولندي وصل، القاطرة ALP GUARD الهولندية من أكبر القاطرات العالمية بقوة شد ٢٨٥ طن ، يا مسهل يارب".



391197-هند-فتحى-حسين-على-فيس-بوك

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن إن العمل يجري حاليًا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 مترًا لتسهيل عملية تعويم السفينة، وذلك بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور"، بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأوضح الفريق ربيع، في بيان له أن الكراكة "مشهور" تكثف العمل للتكريك بمحيط مقدمة السفينة للوصول بها إلى غاطس 18 مترا، فيما تعمل في ذات الوقت الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويل والمحمولة على بنتون لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التي تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لا تقل عن ١٠ أمتار.