نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للعلاقات الدولية والاعلام صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولى . وتؤكد وزارة الطيران أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وتهيب الوزارة كافة وسائل الاعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثاره الذعر والبلبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الطيران تنفى الشائعات المتداولة عن وجود حرائق بالقرب من مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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