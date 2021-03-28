انت الان تتابع تفاصيل خبر تسير عكس الإتجاه بسرعة 170 كيلو.. التعرف على هوية فتاة حادث الجلالة المروع و7 معلومات عن الفتاه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فتاة حادث الجلالة كانت هي حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الحادث المروع الذي تعرضت له اليوم نتيجة سيرها عكس الإتجاه بسلرعة 170 كيلو في الساعة، وهذا ما وثقه أحد السائقين والذي كان يسير على طريق الجلالة وقت وقوع الحادث المروع.

التعرف على هوية فتاة حادث الجلالة المروع

وفي الفيديو المتداول للحادث ظهر صوت شاب يسير بسيارته في نفس توقيت الحادث، مؤكداً وجود سيارة ملاكي تقودها فتاه عشرينية تقريباً، وتسير عكس الإتجاه بسرعة خرافية، وكانت السيارات التي تقابلها تقلب لها الأنوار، لكنها لم تكترث بكل ذلك، واستطاعت أن تمر بجوار سيارتين دون الإصطدام بهما، ولكن اصطدمت بالسيارة الثالثة، مما أدى إلى انفجارالسيارة الملاكي التي تقودها الفتاه ومصرعها في الحال، وخرج جثمانها متفحماً من السيارة وتم دفنها.

ووفق صفحات التواصل الإجتماعي نرصد بالصور بعض المعلومات عن فتاة حادث الجلالة المروع:

السيارة التي كانت تقودها الفتاه من نوع “أوبل”.

اسم الفتاه “إيمان نايل”.

حفيدة الرئيس الأسبق لشركة سيديكو للأدوية الدكتور الراحل أحمد علي أبوالعينين.

خريجة جامعة ساري في إنجلترا.

حاصلة على الليسانس بالأدب الإنجليزي.

عملت إيمان محررة في مجلة “إنجما ستار”.

والدتها أستاذ التحاليل بالقصر العيني الدكتورة عزة أحمد أبو العينين.

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وأظهر نعي قديم في صحيفة قومية، وهي صحيفة الأهرام هوية الفتاة صاحية حادث طريق الجلالة اليوم، ونشر النعي في 14 يوليو 2018، وذلك كما في الصورة التالية.