صورة .. القومى للمرأة يشيد باختيار سيدة مصرية عمدة بـ أمريكا : نموذج مشرف

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى منشور لـ المجلس القومى للمرأة على صفحته بـ موقع "فيسبوك"، عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار السيدة مارى ألكسندر، عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الإمريكية كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية. وأشارت إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذجا نسائيا مشرفا متميزا وناجحا ورائدا فى مجال العمل السياسى والمجتمعى متمنية لها مزيد من التقدم والنجاح، ودوام التوفيق . جدير بالذكر، أن السيدة مارى ألكسندر تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركى جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

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