وفد من كهنة طهطا يزور مصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - زار وفد من الآباء كهنة إيبارشية طهطا وجهينة، اليوم الأحد، مصابى حادث اصطدام القطارين، يوم الجمعة الماضى، الموجودين بمستشفى طهطا.



جدة - نرمين السيد - زار وفد من الآباء كهنة إيبارشية طهطا وجهينة، اليوم الأحد، مصابى حادث اصطدام القطارين، يوم الجمعة الماضى، الموجودين بمستشفى طهطا. واطمأن الوفد على أحوالهم الصحية، ونقلوا لهم تمنيات ودعوات الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية لهم بالشفاء العاجل.

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