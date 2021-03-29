عبر ZOOM .. البابا تواضروس يلتقى خدمة CMANA الطبية بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وألقى قداسته كلمه روحية عليهم بمناسبة أيام الصوم المقدس، كما أجاب على أسئلة المشاركين فى اللقاء الذين تنوعت استفساراتهم ما بين الأسئلة الروحية والعلمية والطبية والكنسية.

وتتكون "CMANA" من مجموعة من الأطباء الأقباط من المقيمين فى شمال أمريكا الذين يقومون بعمل بعثات خدمية طبية بشكل منتظم باسم مصر والكنيسة القبطية، إلى عدد من الدول الإفريقية،