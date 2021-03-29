جدة - نرمين السيد - وألقى قداسته كلمه روحية عليهم بمناسبة أيام الصوم المقدس، كما أجاب على أسئلة المشاركين فى اللقاء الذين تنوعت استفساراتهم ما بين الأسئلة الروحية والعلمية والطبية والكنسية.
وتتكون "CMANA" من مجموعة من الأطباء الأقباط من المقيمين فى شمال أمريكا الذين يقومون بعمل بعثات خدمية طبية بشكل منتظم باسم مصر والكنيسة القبطية، إلى عدد من الدول الإفريقية،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر ZOOM .. البابا تواضروس يلتقى خدمة CMANA الطبية بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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