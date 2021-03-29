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فيديو .. حواس : مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة والشائعة انتشرت بسبب الجراثيم

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أحمد عاشور 2021-03-29 02:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أبدى الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، استغرابه من استمرار الجدل حول علاقة  موكب نقل المومياوات وما يسمى لعنة الفراعنة وبين الحوادث التى شهدتها مصر خلال الساعات الماضية.

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة  "ON": "كل شوية بنقول للناس مفيش  شىء اسمه لعنة الفراعنة والحكاية تعود إلى استمرار وجود المومياوات لآلاف السنين بما خلق جراثيم غير مرئية كانت تقتل علماء الآثار فور دخول المقابر وهذا كان السر وراء شائعة لعنة الفراعنة".

تابع: "نحن اكتشفنا عشرات المقابر من قبل واستخرجنا المومياوات ولم يحدث أى شىء وتم نقل المومياوات الملكية أكثر من مرة قبل ذلك ولم تحدث لعنة الفراعنة".

 

وأضاف: "نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة شىء عظيم جدا يفخر به آباؤنا الفراعنة"، موضحًا أن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية فى الماضى كان بسبب وجود جراثيم سامة فى الغرفة الموجود بها المومياوات، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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