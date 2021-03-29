فيديو .. حواس : مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة والشائعة انتشرت بسبب الجراثيم

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON": "كل شوية بنقول للناس مفيش شىء اسمه لعنة الفراعنة والحكاية تعود إلى استمرار وجود المومياوات لآلاف السنين بما خلق جراثيم غير مرئية كانت تقتل علماء الآثار فور دخول المقابر وهذا كان السر وراء شائعة لعنة الفراعنة".
تابع: "نحن اكتشفنا عشرات المقابر من قبل واستخرجنا المومياوات ولم يحدث أى شىء وتم نقل المومياوات الملكية أكثر من مرة قبل ذلك ولم تحدث لعنة الفراعنة".
وأضاف: "نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة شىء عظيم جدا يفخر به آباؤنا الفراعنة"، موضحًا أن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية فى الماضى كان بسبب وجود جراثيم سامة فى الغرفة الموجود بها المومياوات، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.
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