فيديو .. حواس : مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة والشائعة انتشرت بسبب الجراثيم

جدة - نرمين السيد - أبدى الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، استغرابه من استمرار الجدل حول علاقة موكب نقل المومياوات وما يسمى لعنة الفراعنة وبين الحوادث التى شهدتها مصر خلال الساعات الماضية.





وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON": "كل شوية بنقول للناس مفيش شىء اسمه لعنة الفراعنة والحكاية تعود إلى استمرار وجود المومياوات لآلاف السنين بما خلق جراثيم غير مرئية كانت تقتل علماء الآثار فور دخول المقابر وهذا كان السر وراء شائعة لعنة الفراعنة".

تابع: "نحن اكتشفنا عشرات المقابر من قبل واستخرجنا المومياوات ولم يحدث أى شىء وتم نقل المومياوات الملكية أكثر من مرة قبل ذلك ولم تحدث لعنة الفراعنة".

وأضاف: "نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة شىء عظيم جدا يفخر به آباؤنا الفراعنة"، موضحًا أن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية فى الماضى كان بسبب وجود جراثيم سامة فى الغرفة الموجود بها المومياوات، نظرا لأن المومياء محنطة من 3000 سنة وأكثر، وبعد فترة تم التعامل بشكل جيد خلال فتح المقابر.