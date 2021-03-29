فيديو .. مهاب مميش : أزمة السفينة الجانحة هتتحل النهاردة أو بكره بالكتير

جدة - نرمين السيد - وأضاف مميش، عبر لقاء له فى برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة إم بى سى مصر، أن الأزمة ستحل قريبا "بكره أو بعده بالكتير".

وأوضح، أن هيئة قناة السويس قامت بكل الجهود التى تخصها، والقناة تعتبر الأكثر أمانا فى العالم ولم تغلق منذ ١٩٦٧.



وتابع، أن سفينة إيفرجيفن الجانحة دخلت قناة السويس بسرعة أعلى بسبب الرياح وحجمها الضخم لذلك حدثت الأزمة.