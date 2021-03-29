وزير السياحة والآثار : عزف موسيقى مصرية قديمة أثناء موكب نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعا، مع ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ومسؤولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، وذلك فى مقر هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.





وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة كافة التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

ووجه الدكتور خالد العنانى الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية والوزارات المعنية وفريق عمل هذا الحدث على الجهود المبذولة لانجاح هذا الحدث الضخم والذى ينتظره العالم أجمع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث والتى تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، مشيرا إلى أن الموسيقى التى سيتم عزفها موسيقى مصرية قديمة.

وأوضح أن الحدث يشارك به طلبة وأطفال وفنانون مصريون، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة فى كافة النقاط التى سيمر بها الموكب من متحف التحرير مروراً بميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتى الوصول إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك 400 من القنوات التلفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأضاف، أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعى العربية والدولية وخاصة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر.

وبعد انتهاء الاجتماع، تفقد الدكتور خالد العنانى برفقة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية والتى سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات فى طريقة عرض بعض القطع.