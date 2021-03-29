فيديو .. ابن سيدة القطار : أنا بار بأمى ومطردتهاش وهى اللى سابت البيت

جدة - نرمين السيد - قال ياسر جمال، ابن سمرة الراوى الشهيرة بـ"سيدة القطار" الناجية من حادث قطارى سوهاج: "أنا بار بوالدتى وغير صحيح ما صرحت به عن طردى لها من المنزل أو تهديدها بالقتل أو الذبح".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى بقناة "أون إى": "أعيش أنا وأمى فى بيت والدى المتوفَّى، وبعد وفاة أبويا اتجوزت أمى من رجل آخر وتُوفى هو الآخر وتحصل على معاشه".

وتابع: "لما تُوفى زوج أمى ذهبت إليها وأصريت على عودتها لمنزلها ومن المستحيل أن أطردها، ومشاجرتى معها تحدث فى أى بيت مصر ولكن لم أقوم بطردها".

وأضاف: "أنا مش متزوج وأعيش وحيدًا فى البيت أنا ووالدتي، وفوجئت بها تركت البيت قبل واقعة القطار بأسبوع، وسألت عليها ووصلت إلى أقاربها وأبلغونى بأنها قررت السفر إلى أسوان، وأنا من يوم الحادث معرفش عنها حاجة، ولم أضربها أو أسبها، وأنا مقدرش أسمع الكلام الوحش اللى بيتقال على".

وعلقت الإعلامية لميس الحديدى: "روح رجع أمك يا ياسر وغضب الأم بتتهز له السموات، أمك فى دار رعاية روح رجعها"، ليعلق ابن سيدة القطار: "أنا أبوس الرجل قبل اليد علشان أنا خايف من الله عز وجل".