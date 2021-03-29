عاجل .. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب،" وذلك بعد أسبوع تقريبًا من جنوحها فى أحد أهم المسارات التجارية فى العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "العربية".

بدوره، أظهر موقع تتبع حركة السفن "VesselFinder" استجابة إيفير جيفين لمناورات الشد، ولأول مرة منذ جنوحها ، أظهر الموقع السفينة وهى تستقيم فى المجرى المائى.

وفى وقت سابق، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة فى اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة 1 "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا لكل منهما ، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما و القاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفى مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر1 "و"تحيا مصر 2" فى دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.