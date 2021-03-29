فيديو .. لميس الحديدى تعلق على حادث طريق الجلالة : الفتاة جالها اكتئاب

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إى": "السائق فى المستشفى والفتاة توفيت على الفور، وجثتها تفحمت".
وتابعت: "المعلومات عن هذه الفتاة أنها من أسرة معروفة، ووالدتها طبيبة، وفيه كلام عن أن الفتاة كان عندها حالة اكتئاب".
وأضافت: "أنا مش عايزة أقول وأفسر ما حدث، لأنه إما سلوك استهتارى أو مش فى وعيها أو كانت بتحاول تنتحر".
وأردفت: "أنا عندى بعض التفاصيل عن القصة ولكن حفاظا على ألم الأسرة لن أتحدث عنها ومن الواضح أن البنت عرفت حاجة معينة وجالها اكتئاب ولم تريد أن تكمل حياتها".
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