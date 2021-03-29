جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت،اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر غرين" نجحت، بعد حوالى أسبوع من إغلاقها قناة السويس.
وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب،" وذلك بعد أسبوع تقريبًا من جنوحها فى أحد أهم المسارات التجارية فى العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "العربية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فيديو لـ نجاح تعويم السفينة الجانحة بـ قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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