أول فيديو لـ نجاح تعويم السفينة الجانحة بـ قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت،اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر غرين" نجحت، بعد حوالى أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب،" وذلك بعد أسبوع تقريبًا من جنوحها فى أحد أهم المسارات التجارية فى العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "العربية".