صور .. السفينة الجانحة بـ قناة السويس تواصل السير بعد نجاح تعويمها

جدة - نرمين السيد - فيما نشرت قناة العربية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو وصور لـ نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بـ قناة السويس.
وكانت وكالة بلومبيرج، قد ذكرت، اليوم الإثنين، بأن عمليات تعويم السفينة "إيفر غرين" نجحت، بعد حوالى أسبوع من إغلاقها قناة السويس.
وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية "إنشكيب".
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