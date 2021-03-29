طقس الإثنين .. لطيف نهارا بارد ليلا .. عظمى القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.





ويسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء. الطقس اليوم وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ورياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 19 14 وادى النطرون 20 12 طنطا 20 11 شبين الكوم 21 12 دمنهور 19 12 بلطيم 19 14 مطروح 18 11 السلوم 18 11 سيوة 21 07 بورسعيد 19 14 دمياط 19 13 الزقازيق 21 12 المنصورة 20 11 الاسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 19 11 رفح 18 10 رأس سدر 22 11 نخل 20 05 نويبع 24 14 طابا 22 13 كاترين 16 04 الطور 23 14 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 14 مرسى علم 23 15 الفيوم 21 11 بنى سويف 21 11 المنيا 22 12 أسيوط 22 11 سوهاج 24 12 قنا 25 12 الأقصر 26 12 أسوان 27 14 إدفو 27 14 أبوسمبل 27 13 الوادى الجديد 24 12 شلاتين 27 17 أبو رماد 26 17 حلايب 24 18 رأس حدربة 24 19

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