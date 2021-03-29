عاجل : بـ10قاطرات .. بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان له، أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة فى اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة 1 "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنا لكل منهما و القاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.
كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفى مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد 285 طنا، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر1 "و"تحيا مصر 2" فى دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.
جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.
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